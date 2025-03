Criptovalute, Trump lancia la riserva strategica USA

“Lascia perplessi la modalità con cui è stata comunicata l’iniziativa, inizialmente “dimenticando” Bitcoin e Ether, i principali criptoasset per capitalizzazione e volumi scambiati”, scrive in una nota Ferdinando Ametrano, Amministratore Delegato di CheckSig. “Questo suggerisce una preoccupante confusione progettuale e organizzativa e lascia intravedere l’influenza sull’amministrazione americana di una lobby industriale interessata a promuovere i suoi token".

La reazione dei Mercati

L’annuncio ha scatenato un’ondata di euforia iniziale nei mercati crypto, con rialzi significativi: Ripple (XRP) è balzato del 33%, SOL di Solana del 25% e ADA di Cardano ha toccato un impressionante +60%. Bitcoin è salito del 10%, raggiungendo $94.343,82 dopo il crollo sotto gli $80.000. Tuttavia, nelle ultime ore i guadagni si sono ridimensionati, con le principali criptovalute che nella giornata di oggi mostrano delle performance negative.

Al di là dei numeri, l’annuncio porta con sé un cambiamento di approccio segnalato anche dal linguaggio scelto. Vediamo insieme come è cambiato.

Riserve vs. scorte: cosa significa il cambiamento del linguaggio?

Una delle novità più interessanti dell'annuncio è l'uso del termine "riserva" invece di "stockpile”, che in italiano significa scorte. Mentre il concetto di "stockpile" implica la mera detenzione delle criptovalute senza venderle o acquistarne sul mercato, la "riserva" potrebbe suggerire un approccio più dinamico, con acquisti regolari per rafforzare l’andamento dell'asset digitale. In altre parole può essere gestito, a tutti gli effetti, come un fondo sovrano.