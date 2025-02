Italia-Emirati Arabi, accordo per 40 mld di investimenti: cosa prevede

Introduzione

Dall'intelligenza artificiale ai data center, dalla ricerca spaziale alle energie rinnovabili alle terre rare: sono le "oltre 40 intese" per "40 miliardi di dollari" siglate fra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, accordi a tutto campo con cui il governo di Giorgia Meloni guarda a settori strategici dell'economia del futuro. Investimenti miliardari che imprimono un cambio di passo nei rapporti bilaterali tra i due Paesi e, usando le parole della premier, consentono di scrivere una pagina "storica", "splendida", "inedita" delle relazioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Gli accordi, ha sottolineato la presidente del Consiglio, sono stati firmati con "l'amico" Mohamed bin Zayed, lo sceicco arrivato a Roma per la "prima visita di Stato" di un presidente emiratino. Gli accordi interessano sia i ministeri (dall'istruzione, all'università e ricerca, al dicastero delle imprese e del made in Italy) sia le aziende private, con le big tutte schierate (Cdp, Eni, Enel, Leonardo, Fincantieri, Sace, Tim, Intesa Sanpaolo solo per citarne alcune). Ecco cosa prevedono