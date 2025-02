Bollo auto 2025, quando si paga? Cosa sapere su scadenza di febbraio

L’obbligo di pagamento della tassa automobilistica è previsto per tutti i proprietari di veicoli. La tassa deve essere pagata anche per quelli non circolanti. Ad essere obbligato al pagamento del bollo auto è colui che, come indicato nel PRA (pubblico registro automobilistico), risulta essere:

Proprietario del veicolo ;

; Utilizzatore, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio;

con patto di riservato dominio, in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio; Utilizzatore di un veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente

