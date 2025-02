Auto usate, 20mila vetture vendute da BeBeep a un anno dal lancio

Secondo i dati di Autotorino, diesel, benzina e ibrido sono le motorizzazioni più richieste. SUV e berline, seguite da crossover e familiari sono invece i segmenti preferiti. La survey del dealer auto mostra come gli acquisti siano guidati dalla ricerca di risparmio rispetto al nuovo e di garanzie. Oltre la metà dei clienti BeBeep (55%) arriva nelle filiali avendo deciso a priori di voler comprare un’auto usata. Per tutti l’online si conferma il primo canale di informazione utilizzato per orientare l’acquisto

I dati sulle vendite

Oltre la metà dei clienti BeBeep (55%) arriva nelle filiali avendo deciso a priori di voler comprare un’auto usata. Tuttavia, solo il 20% ha già le idee chiare sul tipo di modello che vuole comprare, e per tutti l’online si conferma il primo canale di informazione utilizzato per orientare l’acquisto. Come emerge da una survey realizzata da Autotorino/BeBeep su un campione di 1.000 persone, tra i 25 e i 65 anni, equamente suddivise a livello geografico, i primi driver di scelta sono il prezzo più basso rispetto al nuovo (71%) e la garanzia sul veicolo (68%). Ed è proprio quest’ultima, alla fine, il vero ago della bilancia per la scelta finale d’acquisto.

“La caratteristica della nostra offerta non risiede solo nella dimensione e nella varietà del parco auto usate disponibile, ma soprattutto nell’attenzione dedicata ai nostri clienti, che ci porta ad una costante creazione di processi e servizi che aggiungono qualità all’esperienza d’acquisto e di mobilità. – commenta Mattia Vanini, Vicepresidente Autotorino – Per questo, alle formule ‘made in Autotorino’, abbiamo aggiunto Check-Up Pro, il nostro ultimo sigillo di trasparenza: un protocollo di esami diagnostici e della verifica del chilometraggio reale di ogni veicolo, quest’ultima realizzata con tecnologia TEXA, il cui esito viene consegnato ad ogni cliente”.