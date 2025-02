Mercato auto, è vero che i prezzi sono aumentati? Sì, ma con sorprese

Il dubbio ormai è ben presente: davvero ci sono “auto per tutte le tasche”, come si diceva una volta, o non è più così, l’auto sta diventando davvero un bene di lusso come dicono in molti?

Nel 2024 il prezzo medio di un'autovettura in Italia è stato di circa 30mila euro. In aumento, ma non moltissimo, rispetto al 2023, quando si aggirava attorno ai 29mila euro. Se allarghiamo lo sguardo, notiamo che nel 2019, l’ultimo anno pre-pandemia, il prezzo medio era notevolmente più basso: 21mila euro.

Chi cerca i modelli più economici (diciamo sotto i 15mila euro) trova sempre meno scelta. Nell’ultimo anno pre-covid c’erano in Italia 58 modelli che, a listino, costavano sotto questa cifra. Quest’anno, chi ne ha cercati ne ha trovati solo due.