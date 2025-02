Export, l’Italia tiene bene. Vola l’agroalimentare. I DATI

Introduzione

In una fase in cui il commercio è sotto la minaccia di Donald Trump di imporre dazi sui beni provenienti dall’Europa, sono stati diffusi dall'Istat i dati dell’export italiano nel 2024. Le esportazioni Made in Italy hanno tenuto bene lo scorso anno ma attenzione a cosa potrà succedere visto che il nostro Paese deve principalmente agli Usa la crescita dell'export dell’ultimo quinquennio.