Usa, Trump annuncia: "Dazi sulle auto straniere intorno al 25%"

Il presidente degli Stati Uniti ha precisato che le nuove tariffe saranno annunciate il 2 aprile. "I dazi aumenteranno notevolmente nel corso dell'anno", ha sottolineato, aggiungendo di voler dare alle aziende il tempo di entrare nel mercato americano. Poi, esprimendo soddisfazione per la riduzione delle tariffe da parte dell'Ue, ribadisce: "L'Europa è stata ingiusta con noi". Altro fronte toccato da Trump è quello della fecondazione in vitro: è stato firmato un ordine per agevolarla

Il Presidente degli Stati Uniti si è anche rallegrato di vedere l'Unione Europea "ridurre le proprie tariffe sulle auto al livello che abbiamo noi". "L'Ue aveva il 10% di tasse sulle auto e ora sono al 2,5%, che è esattamente il nostro stesso livello. Se tutti fanno così, allora giocheremo secondo le stesse regole", ha dichiarato. "Prendo atto di ciò che è stato fatto. Ma l'Ue è stata molto ingiusta nei nostri confronti, abbiamo un deficit commerciale di 350 miliardi di dollari, non comprano le nostre auto, non comprano i nostri prodotti agricoli, non comprano quasi nulla, dobbiamo rimediare", ha insistito. Secondo i dati del Dipartimento del Commercio, il deficit commerciale degli Stati Uniti con l'Ue sarà di 235 miliardi di dollari nel 2024.

Trump firma ordine per favorire fecondazione in vitro

Trump ha inoltre firmato un decreto esecutivo volto a migliorare l'accessibilità e la disponibilità della fecondazione in vitro, una questione sanitaria che aveva affrontato durante la campagna elettorale. L'ordine è una direttiva "al Consiglio di politica interna per esaminare i modi per rendere la fecondazione in vitro e altri trattamenti di fertilità più accessibili per più americani".