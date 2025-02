Tfr/Tfs Statali, col differimento si perdono 12mila euro. Le cifre

Introduzione

Il meccanismo attuale prevede che il Trattamento di fine servizio/rapporto (Tfs/Tfr) venga corrisposto ai dipendenti pubblici dopo 12 mesi se il pensionamento è di vecchiaia, 24 mesi se il pensionamento è anticipato, ma se supera i 50mila euro scatta la rateizzazione e dunque i tempi si allungano ulteriormente. E il pagamento può arrivare a 93 mesi, sottolinea Ezio Cigna della Cgil, nei casi di uscita con Quota 100-103, con poco meno di 2 milioni di persone interessate dal 2011 ad oggi.

Per questo sette sigle sindacali - tra cui Cgil e Uil - rilanciano il pressing a governo e Parlamento per superare una "discriminazione" con il settore privato che ritengono non più giustificabile e che vede "un inaccettabile sequestro" di risorse ai danni degli statali. Un tema su cui non manca l'attenzione della politica, ma su cui resta il nodo delle coperture. Mentre la Corte costituzionale è intervenuta nel 2023, dichiarando anticostituzionale il differimento della liquidazione ai dipendenti pubblici usciti per raggiunti limiti di età o di servizio.