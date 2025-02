Rivalutazione pensioni, cosa cambia dopo la sentenza della Consulta

Introduzione

Tira un sospiro di sollievo il governo dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha stabilito come le misure di "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni non violino i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza che tutelano i trattamenti pensionistici. Un’eventuale sentenza contraria avrebbe colpito in maniera molto pesante le casse dello Stato, visto che i tagli effettuati tra il 2023 e il 2024 avevano permesso il risparmio di 37 miliardi di euro. Ecco cosa sapere