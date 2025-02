Concorso MAECI assistenti amministrativi 2025, bando per 200 diplomati

Le prove saranno due – una scritta e una orale – a cui si aggiungerà una prova facoltativa in lingua straniera. Le domande devono essere presentate in modalità telematica usando il Portale del Reclutamento inPA e andando alla pagina del concorso

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 200 lavoratori in ruoli non dirigenziali a tempo pieno e indeterminato. Saranno inquadrati nell’Area degli Assistenti, e distribuiti in varie sedi sia in Italia che all'estero.

Per partecipare è necessario rispettare alcuni requisiti, questi: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale); assenza di condanne penali ostative all’impiego pubblico. Inoltre è necessario non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione. I candidati con titoli di studio esteri devono ottenere la dichiarazione di equivalenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le domande devono essere presentate in modalità telematica usando il Portale del Reclutamento inPA e andando alla pagina del concorso. Bisogna autenticarsi tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. I candidati devono compilare il modulo online, allegando la documentazione richiesta e versando una quota di partecipazione di 10 euro. Il termine per l’invio della domanda è di 30 giorni dalla pubblicazione del bando, quindi scade alla mezzanotte del 12 marzo 2025.

Come funzionano le prove

Le prove saranno due – una scritta e una orale – a cui si aggiungerà una prova facoltativa in lingua straniera. La prima verterà su diritto consolare, diritto pubblico, contabilità di Stato, lingua inglese, capacità logico-deduttiva, quesiti situazionali. La seconda si concentrerà anche su ordinamento del Ministero, geografia, lingua inglese, un'altra lingua veicolare, competenze digitali. Infine la terza prevederà una conversazione su tematiche di attualità internazionale in una di queste lingue: francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese, giapponese. Il punteggio minimo per superare la prova orale e scritta è 21/30. Ogni lingua facoltativa può valere fino a 1 punto aggiuntivo, per un massimo di 7 punti. I candidati potranno ottenere fino a 3 punti aggiuntivi per titoli di studio (lauree triennali, magistrali o a ciclo unico; master universitari di primo e secondo livello; dottorati di ricerca) e fino a 10 punti per esperienze professionali (esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione o presso organizzazioni internazionali). La graduatoria finale sarà pubblicata sul Portale inPA e qui.