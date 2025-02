Servizio Civile Universale, scadenza bando il 18 febbraio: cosa sapere

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti operatori volontari devono individuare il progetto di Servizio civile universale a cui desiderano aderire. Il Dipartimento ha messo a disposizione un motore di ricerca ("Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'estero”) che consente di consultare l’elenco dei progetti disponibili in Italia e all'estero. Gli interessati possono accedere all’elenco attraverso la sezione "Progetti" sulla pagina dedicata al bando, oppure effettuare una ricerca mirata per località, tematica e tipo di intervento. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede. Una volta scelto il progetto, è necessario consultare la pagina dell'ente titolare, dove saranno pubblicati tutti i dettagli relativi al progetto, inclusi i requisiti per l'ammissione