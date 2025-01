Dal 19 febbraio inziano le prove concorsi ordinari per docenti. Parteciperanno oltre 200mila candidati. I posti a bando sono 8.355 per la scuola dell'infanzia e primaria e 10.677 per la scuola secondaria. Le prove si svolgeranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda ascolta articolo

Mercoledi 19 febbraio inziano le prove scritte dei concorsi ordinari per l'assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Dal 25 al 27 febbraio si terranno le prove per la scuola secondaria di I e di II grado. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Istruzione e del Merito.

I candidati Si tratta di 239.100 candidati (36.772 per la scuola dell'infanzia e primaria, 202.328 per la scuola secondaria) che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 30 dicembre 2024. I posti a bando sono 8.355 per la scuola dell'infanzia e primaria e 10.677 per la scuola secondaria; i posti di sostegno rappresentano all'incirca un quarto dei posti a bando. Approfondimento Maturità 2025: latino al Classico e matematica allo Scientifico

La prova scritta La prova, spiega la nota, è strutturata secondo una modalità già sperimentata nel concorso bandito nel 2023, che prevede 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare. Nello specifico, ciascun aspirante dovra' rispondere a 50 quesiti, 10 di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all'inclusione), 15 di contenuto metodologico-didattico (compresi gli aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sull'uso didattico delle tecnologie digitali. Approfondimento A Milano primo grande summit nazionale della scuola sull’IA

Il punteggio Gli aspetti specificamente disciplinari verranno affrontati nella prova orale, a cui avrà accesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione di destinazione per la specifica tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Le prove si svolgeranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane. Il calendario specifico, conclude la nota del Mim, sarà comunicato a ciascun candidato da parte dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.