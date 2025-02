Bando guide turistiche, boom di domande. Cosa sapere e quando scade

Introduzione

Il 28 gennaio è stato pubblicato il bando per le guide turistiche. Solo nei primi 5 giorni sono state presentate più di 2.500 domande, mentre oltre 3.000 sono in fase di compilazione. Secondo il Ministero del Turismo è “un segnale evidente dell'importanza di questa professione, essenziale per qualificare il settore e valorizzare il nostro patrimonio culturale".