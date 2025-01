2024 anno record per il turismo in Italia: i dati

Lo scorso anno si è concluso con 458.5 milioni di presenze: 2,5% in più rispetto al 2023 - un numero raggiunto soprattutto grazie all’apporto dei turisti stranieri. In calo gli italiani

Da un'analisi statistica sull’anno appena giunto al termine, il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti ha evidenziato una continua crescita del turismo nel nostro Paese, stimando un 2,5% in più di presenze rispetto al 2023. Si parla di oltre 458.5 milioni di turisti, di provenienza soprattutto straniera. L’andamento del turismo interno, infatti, è stato caratterizzato da una lunga fase di rallentamento collegata probabilmente alla perdita del potere di acquisto: il 2024 si è concluso con una flessione stimata del -2,8% di presenze e del -2,9% di arrivi, portando i valori complessivi rispettivamente a 207 milioni e 63,8 milioni.

Il contesto

Nel corso dell'anno, l'economia nazionale aveva evidenziato qualche segnale di rallentamento, causato, in particolar modo, dalle dinamiche inflattive e il conseguente aumento dei prezzi soprattutto nel settore dei servizi, non solo in Italia, ma anche nelle principali destinazioni turistiche di tutto il mondo. Nonostante ciò, grazie all’apporto dei turisti provenienti dall’estero, il cui flusso è aumentato ininterrottamente durante l’anno, il sistema turistico italiano ha dimostrato la capacità di saper resistere anche in un contesto piuttosto difficile, sempre secondo il rapporto.