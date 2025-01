Bando di abilitazione guide turistiche, requisiti e prove di esame

Introduzione

È disponibile il bando di abilitazione per le guide turistiche: su inPA, il portale di reclutamento del governo, è possibile consultare le regole, i requisiti e i dettagli sulle prove d’esame. "Un’altra promessa mantenuta, attesa da più di 10 anni, fondamentale per dare valore a una figura professionale essenziale per qualificare il comparto e raccontare, trasmettere e rafforzare l'identità italiana", ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè (al centro di una polemica politica per il rinvio a giudizio in uno dei filoni del caso Visibilia). Stando alle stime, in tutto dovrebbero partecipare al bando più di 400mila candidati. Ecco tutto quello che c’è da sapere.