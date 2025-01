Contratto delle Funzioni centrali, arrivano aumenti per statali

Introduzione

Nei giorni scorsi c’è stata la firma definitiva all'Aran del contratto delle Funzioni centrali, che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Il contratto, su cui i sindacati si sono spaccati, è quindi pronto a entrare in vigore e da febbraio arrivano anche gli aumenti in busta paga. Tuttavia, è emersa una novità: il governo ha intenzione di convocare a stretto giro un tavolo con le sigle sindacali per dare immediata attuazione al contratto e provare a sciogliere una serie di nodi. Ecco cosa sappiamo