Non solo cani e gatti, animali domestici che danno accesso al bonus

Introduzione

Per coloro che hanno in casa gatti, cani e altri animali da compagnia è arrivata una buona notizia con l’inizio del nuovo anno: il sostegno specificamente dedicato a sostenere le spese per prendersi cura di loro è stato rinnovato anche per il 2025.



Una notizia importante per circa il 40% delle famiglie italiane: tante sono quelle che ospitano un animale domestico. Tuttavia sarà necessario prestare attenzione ad alcune condizioni specifiche per avere accesso alla detrazione: in primo luogo, il tipo di animale per il quale si desidera chiedere il contributo. Ma anche quali sono le spese che danno accesso all’agevolazione e le modalità di pagamento: ecco tutto quello che c’è da sapere.