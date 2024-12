Le telecamere di sicurezza? Controllano cani e gatti

Le telecamere di sicurezza smart sono sempre più presenti nelle nostre abitazioni. Permettono di controllare casa a distanza, di essere avvertiti nel malaugurato caso qualcuno entri o provi ad entrare ma permettono anche di controllare il sonno di un neonato, il comportamento di un bambino mentre gioca da solo in camera o anche gli animali domestici quando si esce per delle commissioni. E proprio agli animali domestici è dedicata una ricerca condotta da AstroRicerche per Ring, azienda che fa parte di Amazon e che si occupa di sistemi di sicurezza domestica intelligente (qui la nostra prova del sistema di allarme smart - qui la nostra prova del citofono smart Ring Intercom - qui la nostra intervista al Managing Director Dave Ward). Una ricerca da cui emerge che il 92 per cento dei proprietari considera i propri cani e gatti come parte integrante del nucleo familiare, e il 90 per cento si trova in una situazione emotiva “particolare” quando si tratta di lasciare il proprio animale solo in casa, sia per il dispiacere di non poterlo portare con sé magari al lavoro, sia per la preoccupazione che non si comporti bene.