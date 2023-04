Ring Intercom, Amazon reinventa il citofono

Ring Intercom è una scatoletta bianca di forma quadrata che si installa accanto al citofono tradizionale che già abbiamo in casa. Il primo passo da fare prima di acquistare il prodotto è navigare sulla pagina della compatibilità per verificare che la marca e il modello del proprio citofono siano compatibili con il sistema. Una volta ricevuto il prodotto attraverso l’app di Ring si seguono passo passo le istruzioni per il montaggio, personalizzate per ogni tipo di citofono. All’interno della confezione, infatti, troviamo diversi tipi di cavetti e un cacciavite. Seguendo la guida si collegano i cavetti dapprima all’interno del citofono (l’operazione è molto semplice), poi a Ring Intercom e, dopo pochi minuti, l’apparecchio, che è alimentato da una batteria ricaricabile, è funzionante. In caso di problemi è anche possibile contattare tramite videochiamata il servizio clienti in modo da ricevere una guida passo passo. Cosa si può fare con Ring Intercom? La cosa più immediata è quella di rispondere al citofono e aprire il portone ovunque ci troviamo. Si tratta di una funzione utile, ad esempio, se in casa siamo lontani dal citofono oppure se non siamo in casa e qualcuno vuole passare a salutarci o deve comunicarci qualcosa.

Da Ring , società di Amazon specializzata in prodotti smart per la sicurezza arriva Ring Intercom , dispositivo che reinventa il citofono di casa, ideato appositamente per chi vive in condomini dove c’è già un citofono esistente (parliamo di oltre la metà della popolazione). Ring Intercom rende intelligente un apparecchio da sempre presente nelle nostre case permettendoci di rispondere, dallo smartphone o dal tablet, ovunque ci troviamo ma ci sono anche diverse funzioni particolari. Andiamo a vederle nel dettaglio grazie anche all’aiuto di Dave Ward, Managing Director di Ring International.

Le funzioni particolari di Ring Intercom

Una delle funzioni certamente più utili di Ring Intercom è quella di poter rispondere ai fattorini che vengono a consegnare i pacchi quando non siamo in casa. Potremo, ad esempio, aprire loro il citofono e dirgli di lasciare il pacchetto nell’androne del portone, in modo tale da non perdere la consegna. E per i prodotti acquistati su Amazon c’è una novità ulteriore: si chiama Amazon Deliveries e permette al fattorino Amazon in presenza di un Ring Intercom installato di poter aprire direttamente il portone, e lasciare il pacchetto all’interno, in completa autonomia e in tutta sicurezza senza suonare al citofono (il portone, infatti, si aprirà solamente nella fascia oraria in cui è previsto l’arrivo del pacco). Tra le altre funzioni, è possibile comandare Ring Intercom attraverso Alexa se abbiamo le mani impegnate ("Alexa, apri il portone"). Inoltre è possibile condividere gli accessi con altre persone: è possibile fornire ai famigliari che vivono in casa l’accesso completo al sistema oppure è possibile creare una chiave virtuale temporanea (ad esempio per la baby sitter, le persone che fanno le pulizie o clienti di case per affitti brevi): potranno sempre attraverso lo smartphone aprire il portone solo nei giorni e negli orari indicati.

Compatibilità, disponibilità e prezzi

L’apparecchio a nostro avviso è molto utile e molto interessante. Secondo quanto riferitoci da Amazon è compatibile con il 90 per cento dei citofoni e con la maggior parte dei videocitofoni (da notare bene che in caso di videocitofono l’app di Ring non è in grado di mostrarci il video in arrivo) ma ogni settimana si aggiungono nuovi modelli. Costa 129 euro ma il prezzo di lancio in Italia fino al 27 aprile è molto interessante: 50 euro.

Pro e Contro

PRO

Tante funzioni innovative per rendere smart il citofono

Semplice da installare grazie alla guida passo-passo presente sull’app

CONTRO

Non è compatibile con il 100% dei citofoni e videocitofoni