Bonus animali domestici 2025, come richiederlo e cosa sapere

Introduzione

Anche per il 2025 è stato confermato il Bonus animali domestici. Garantisce agli aventi diritto una detrazione fiscale del 19% sull’Irpef per le spese veterinarie. Nello specifico, copre visite specialistiche, operazioni chirurgiche, esami di laboratorio e farmaci prescritti. La detrazione è consentita entro un massimo di spesa pari a 550 euro indipendentemente dal numero di animali posseduti. Per l’acquisto di medicinali è prevista una spesa minima di 129,11 euro, al di sotto della quale non è possibile ottenere la detrazione.

Per poter beneficiare delle detrazioni Irpef ci sono dei requisiti molto precisi: il richiedente deve avere almeno 65 anni, un Isee non superiore a 16.215 euro e deve essere un residente italiano. Il beneficiario, inoltre, deve possedere un animale domestico regolarmente registrato all’Anagrafe degli animali d’affezione.

La misura riguarda specifiche categorie di animali: cani, gatti, criceti, furetti e piccoli roditori. Ecco tutti i dettagli