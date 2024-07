Introduzione

I dati emergono da una recente ricerca Changes Unipol, elaborata da Ipsos. Nella Capitale oltre 1 cittadino su 2 (il 56%) ha almeno un pet. Il gatto è il più presente nelle case romane: il 40% dei cittadini ne possiede almeno uno, mentre il 31% ha almeno un cane.

Mediamente, a Roma si spendono 67 euro al mese per le spese di mantenimento dei propri animali. Quelle veterinarie invece pesano per circa 174 euro all’anno. Si tratta del secondo dato più alto rilevato in Italia, di 4 euro superiore rispetto alla media nazionale