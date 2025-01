Fisco, le scadenze di gennaio 2025. Il calendario completo

Introduzione

Anche in questo mese sono presenti diversi appuntamenti fiscali da segnare in agenda, come il pagamento dell’Iva, del bollo auto e della Tobin Tax. Previste numerose scadenze soprattutto il 31 gennaio: tra queste ci sono la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo ai fini del canone Rai e il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e di affitto che non abbiano optato per il regime della cedolare secca