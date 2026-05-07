Tra le misure di sostegno economico dedicate alla popolazione anziana rientra la cosiddetta Prestazione Universale, un contributo erogato dall’INPS. Questa forma di aiuto è stata introdotta dal “Decreto Anziani” (decreto legislativo n. 29 del 2024) con l’obiettivo di supportare le persone non autosufficienti con età superiore agli 80 anni. Si tratta di un intervento sperimentale, avviato all’inizio del 2026 e destinato, salvo eventuali proroghe, a concludersi il 31 dicembre 2026. Per tutta la durata della fase di sperimentazione sono previste alcune tutele specifiche, tra cui l’esenzione fiscale delle somme erogate e l’impossibilità di sottoporle a pignoramento. L’accesso al beneficio non dipende soltanto dal requisito anagrafico, ma anche dalla presenza di una condizione di bisogno assistenziale particolarmente grave. L’assegno mensile viene riconosciuto infatti a soggetti con disabilità severa, secondo i parametri stabiliti dall’articolo 3 del decreto ministeriale del 26 settembre 2016, e nei casi in cui sia necessaria un’assistenza quotidiana continuativa. Nella valutazione complessiva incidono anche ulteriori fattori di natura socio-economica, come il valore dell’ISEE e il possesso dell’indennità di accompagnamento.