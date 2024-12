Flat tax, soglia regime forfettario per dipendenti sale a 35mila euro

Introduzione

Non è ancora la flat tax per tutti, ma la Manovra per il 2025 – diventata ufficialmente legge lo scorso 28 dicembre – allarga la platea dei lavoratori che possono beneficiare della tassazione agevolata con aliquota al 15%, la stessa già in vigore per le partite Iva con reddito annuale lordo che non supera gli 85mila euro. L’allargamento tocca i dipendenti e i pensionati: sale fino a 35mila euro il tetto di reddito da lavoro autonomo per accedere alla flat tax