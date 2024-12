Introduzione

Lenticchie, cotechino, salmone affumicato norvegese e scozzese, zampone, panettone, pandoro, spumante e champagne. Secondo Facile.it, gli italiani spenderanno più o meno 72 euro a testa per Capodanno. Ma quanto costano in media gli alimenti più quotati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno? Prova a dare una risposta Altroconsumo, che ha analizzato i prezzi in 12 catene di supermercati, ipermercati e discount in due città, Milano e Roma. La buona notizia è che non si segnalano particolari aumenti rispetto al Capodanno 2023. Quella cattiva è che per trovare le offerte giuste bisogna sapere dove cercare: i costi sono molto diversi, anche di decine e decine di euro, tra un’insegna della grande distribuzione e l’altra.