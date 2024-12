Capodanno, quanto spenderanno gli italiani per il cenone?

Introduzione

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it a Emg Different, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, gli italiani pagheranno in media 72 euro a testa per il cenone di Capodanno. In totale si tratta di circa 3 miliardi. La fascia anagrafica che spenderà meno è quella degli under 25, che quest’anno destineranno al cenone, mediamente, appena 34 euro. Questo dato si spiega forse con le abitudini: molti giovani passano il Capodanno a casa di amici (e quindi, evitando ristoranti o eventi, spendono meno soldi).