Bonifici istantanei, commissioni più basse dal 2025: le novità

Introduzione

Rivoluzione in arrivo per i bonifici istantanei: dal 9 gennaio 2025 per tutte le banche dell'area euro che già offrono il servizio di bonifico ordinario ai propri clienti, diventa obbligatorio accettare anche i bonifici istantanei in euro.

Non solo: dalla medesima data, le commissioni sui bonifici istantanei non potranno superare quelle applicate, per il medesimo canale, sui bonifici non istantanei: sono dunque eliminate eventuali spese extra, con un risparmio per il cliente.