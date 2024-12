Dal 2025 bonifici istantanei possibili anche verso la Pa. Cosa cambia

Introduzione

Dal 9 gennaio 2025 sarà possibile effettuare bonifici istantanei anche alla Pubblica amministrazione. Una rivoluzione certamente positiva per quei "ritardatari" che si ricordano di dover pagare tasse statali, comunali o anche multe alla loro scadenza. Dal prossimo anno si potrà infatti trasferire somme di denaro tra conti correnti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in meno di 10 secondi con commissioni equiparate a quelle dei bonifici non istantanei.

Discorso diverso, invece, per le operazioni inverse, cioè quelle dalla Pa al cittadino. I bonifici istantanei di questo tipo saranno disponibili dal 9 ottobre 2025: questo perché deve essere attivato un servizio di verifica che attesti la corrispondenza tra Iban e nome del beneficiario al fine di eventuali errori o frodi. Una tecnologia che non può essere disponibile a breve, ma che richiede tempo per essere implementata.