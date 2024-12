Pagamenti Inps dicembre 2024, il calendario completo

Introduzione

Sono già note le date di pagamento di dicembre delle prestazioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come pensioni, NASpI, Assegno Unico per i figli a carico, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro e Carta acquisti.

Con l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno, alcuni trattamenti Inps vedranno integrazioni frutto di contributi, inclusi quelli esenti da imposte. Oltre alla tredicesima, per determinate categorie scatta infatti il pagamento di quattordicesima, bonus da 155 euro ed eventuali rimborsi arretrati sul 730. Ma attenzione: per beneficiare delle somme aggiuntive occorre rispettare determinati requisiti, a partire da età e reddito.