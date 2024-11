Manovra 2025, ecco i bonus non prorogati dalla Legge di Bilancio

Introduzione

Sono diversi i contributi non rinnovati dal governo nella Finanziaria per il prossimo anno. “È finito il tempo dei bonus, degli sprechi e del reddito di cittadinanza. Puntiamo su lavoro, famiglie e imprese”, aveva dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista di qualche mese fa. Ecco quali sono i bonus che al momento risultano essere tagliati.