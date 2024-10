Manovra 2025, confermati i bonus per le assunzioni. Cosa sapere

Introduzione

Nella prossima Legge di Bilancio non mancano gli aiuti dedicati al mondo del lavoro: sono stati infatti confermati gli esoneri contributivi per giovani, donne e la ZES, già presenti nell'ultima Manovra.

Confermata, inoltre, anche la maxi-deduzione sul costo del lavoro del 120%, che può arrivare anche al 130% per i rapporti di lavoro attivati con persone in condizioni di particolare svantaggio. Per i lavoratori, invece, confermati i fringe benefits - in particolare per chi si sposta -, il taglio del cuneo fiscale e il "bonus stipendi", che quest'anno equivale a una sforbiciata dei contributi Inps di 7 punti per i redditi fino a 25mila euro e di 6 punti per chi guadagna tra i 25mila e i 35mila euro.