Manovra come cambieranno gli stipendi nel 2025 tra bonus e detrazioni

Introduzione

Tra le novità principali della Legge di bilancio, spicca l’intervento sulle retribuzioni per circa 1,3 milioni di lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito tra i 35mila e i 40mila euro. Secondo una simulazione riportata sul Corriere della Sera, dal 1° gennaio il bonus si tradurrà in aumenti in busta paga che variano dai 38 agli 83 euro al mese.