Autostrade, cosa cambierà con la riforma delle concessioni

Introduzione

La riforma delle concessioni autostradali continua il suo cammino verso l’approvazione definitiva, che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno: le norme sono contenute nel ddl Concorrenza, uno dei 69 obiettivi per ottenere la settima rata del Pnrr. Molte le novità nel testo di legge, che punta - come ha spiegato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini - a dare agli investitori privati, i concessionari, "tranquillità e serenità per poter investire nell'arco del tempo" e al pubblico la garanzia di "un riequilibrio fra i pedaggi, perché ci sono tutti gli sbilanciamenti tra regione e regione, provincia e provincia, pedaggio e pedaggio". A breve il ddl passerà dalla Camera al Senato e poi dovrà essere approvato entro il 31 dicembre.