Introduzione

Entra nel vivo la strada per l’approvazione della legge di bilancio, che oggi comincia ufficialmente la sua marcia in Parlamento. Nell'aula delle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite in seduta congiunta si parte con la maratona delle audizioni. A sfilare fin dal primo mattino tutte le associazioni di categoria, professionali, delle imprese e dei consumatori. Tra gli ultimi i sindacati confederali e Confindustria. Martedì sarà la volta dei vertici di Inps, Anci, Regioni, Istat, Corte dei Conti, Banca d'Italia. Giovedì 7 novembre l'attesa audizione di Giorgetti. Intanto i partiti si attrezzano per modificare la manovra. Tra Lega e Forza Italia qualche voce si alza per rilanciare richieste e desiderata che mancano nella manovra e considerati irrinunciabili, o quasi. Un obiettivo che si prospetta arduo da centrare.