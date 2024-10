Manovra, sciopero generale il 29 novembre: la protesta di Cgil e Uil

Le due sigle hanno proclamato, per venerdì 29 novembre, una mobilitazione di 8 ore. I sindacati incroceranno le braccia non solo per chiedere di cambiare la Manovra, considerata “inadeguata” a risolvere i problemi del Paese, ma anche per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. "Se il governo dovesse accettare le nostre proposte, siamo pronti a rivedere la decisione dello sciopero", ha detto Bombardieri

Uno sciopero generale per chiedere di rivedere la manovra di bilancio. Le sigle Cgil e Uil hanno proclamato, per venerdì 29 novembre, una contestazione di 8 ore con manifestazioni territoriali. I sindacati incroceranno le braccia non solo per chiedere di cambiare la Manovra, considerata del tutto “inadeguata” a risolvere i problemi del Paese, ma anche per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Il segretario generale di Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha precisato che "siamo stati convocati la prossima settimana (martedì 5 novembre a Palazzo Chigi, ndr) con una manovra già consegnata alle Camere, che ha pochissimi margini di cambiamento. Andremo ad ascoltare, se il governo dovesse accettare le nostre proposte, siamo pronti a rivedere la decisione dello sciopero".