Gas, clima mite e nuove forniture: prezzo ai minimi e stoccaggi record

Forti ribassi per il prezzo del gas in Europa, che nelle scorse ore è sceso fino a 38,3 euro al megawattora. A pesare sulle quotazioni sono le indiscrezioni sull'avvicinarsi di un accordo tra le compagnie di Ungheria e Slovacchia e l'Azerbaigian per sostituire le forniture russe che ancora transitano dall'Ucraina. E a dare una mano c'è anche il clima mite duffuso di questi giorni nel Vecchio Continente, che secondo gli esperti potrebbe durare qualche settimana.

Anche l'Italia si avvia verso un inverno tranquillo in fatto di scorte, pari al 98,5% della sua capacità. Si tratta, spiega Snam, di 18,7 miliardi di metri cubi di gas, suddivisi tra 13,9 miliardi di metri cubi di stoccaggio di modulazione - nuovo record, dopo i 13,6 miliardi dello scorso anno - e 4,8 miliardi di metri cubi di stoccaggio strategico, a fronte di un livello di riempimento medio degli stoccaggi in Europa pari a circa il 95%.