Contratto Statali, aumenti fino a 193 euro e deroga sulle promozioni

Introduzione

Come emerge dall'ultima bozza di accordo, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale nella Pubblica Amministrazione (Aran) ha ritoccato verso l’alto gli stipendi medi lordi per alcune categorie di dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato. Tra queste ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici economici come Inps e Inail.

Gli aumenti proposti toccano quota 5,78% - a fronte di un'inflazione che nel periodo 2022-24 è stata intorno al 15% - e intervengono sulla retribuzione tabellare rispetto a quella accessoria. Muro di Fp-Cgil e Uilpa: le parti torneranno a vedersi il 6 novembre.