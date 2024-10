Pa, quota stipendio bloccata per dipendenti in debito con il Fisco

Introduzione

Per gli statali su cui pendono cartelle fiscali di almeno 5mila euro è in arrivo una stretta con il pignoramento di parte della retribuzione. Come previsto da una norma "antievasione" contenuta nella Legge di bilancio approdata alla Camera, scende da 5.000 a 2.500 euro il tetto minimo di reddito sopra il quale le amministrazioni pubbliche saranno autorizzate a sospendere i pagamenti. Dalla misura resta escluso, per il momento, chi percepisce uno stipendio al di sotto di questa soglia.