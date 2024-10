Mutui, variabili giù dopo il taglio rate ma il fisso conviene ancora

Introduzione

A seguito della decisione della Bce, in due settimane l’indice Euribor è calato di 25 centesimi portandosi al 3,40%. Dopo gli aumenti record degli ultimi due anni, si riduce la forbice tra le due tipologie di prestito anche se il fisso resta più appetibile.

Come sottolinea un’analisi di mutuionline.it, a parità di condizioni la rata variabile rimane più cara del tasso fisso, giudicato in ogni caso ancora troppo alto. Changes Unipol-Ipsos calcola che l’alleggerimento delle rate variabili resta insufficiente a rilanciare le compravendite anche se la domanda mostra segnali di ripresa spinta dalle surroghe. Infine la direttiva Ue Case Green potrebbe stimolare i mutui "verdi"