Da gennaio al via il Bonus anziani da 850 euro, cosa sapere

Introduzione

Dal 2025 entrerà in vigore un nuovo contributo destinato agli over 80 fragilissimi: si tratta della prestazione universale prevista dal Decreto legislativo n.29 dello scorso 15 marzo, chiamato anche Decreto anziani. Per poter avere il bonus è necessario avere un ISEE sociosanitario non superiore ai 6 mila euro ed essere già titolari dell’indennità di accompagnamento, oppure avere tutti i requisiti per vedersela riconoscere. Il contributo di 850 euro si aggiungerà all’indennità di accompagnamento: la somma non sarà soggetta a pignoramento o alla formazione del reddito per i fini fiscali.

Attenzione però ai limiti di utilizzo: questa cifra si potrà usare solo per la stipula di rapporti di lavoro con collaboratori domestici o per l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore. Se si dovesse accertare che la quota integrativa non è stata utilizzata per questi fini, l’INPS procederà alla revoca dell’assegno di assistenza e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto. Il contributo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.