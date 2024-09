Anziani, quali sono le agevolazioni attive? Ecco cosa sapere

Introduzione

Chi rientra tra gli over 65 gode di diverse agevolazioni: gli anziani, infatti, sono esentati dal pagamento del ticket sanitario e anche da quello previsto in caso di ricorso al Pronto Soccorso in codice bianco. Nel caso in cui non venga riconosciuto è sempre possibile presentare alla propria ASL una richiesta di accesso ai vantaggi entro il 31 marzo di ogni anno. Inoltre, gli anziani possono avere anche l’esenzione dal canone Rai e ottenere gratuitamente il nuovo Digitale Terrestre.

I vantaggi non sono finiti qui: in presenza di determinati requisiti di reddito si può avere l’esenzione dalla Tari, un conto corrente postale a zero spese e anche agevolazioni per l’adozione di cani e gatti. Il prossimo anno arriverà anche il bonus anziani: si tratta di un assegno di 1.380 euro destinato agli over 80 che hanno bisogno di assistenza e un reddito Isee inferiore ai 6 mila euro.