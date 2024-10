Introduzione

La situazione delle persone che non possono permettersi di portare in tavola un pasto proteico come carne o pesce ogni due giorni è più grave per le persone sole con meno di 65 anni e per i genitori soli con figli adulti. Lo riporta la Coldiretti, che organizza la spesa sospesa per le famiglie bisognose in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione.

L'Unione Nazionale Consumatori calcola un generale calo dei consumi di 506 euro all'anno e rimarca che a tavola "ora si mangia lo 0,9% in meno rispetto al 2022, con una riduzione di cibo pari a 58 euro su base annua".