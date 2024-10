Istat, spesa in aumento per le famiglie nel 2023 ma consumi in calo

Aumenta la spesa media mensile delle famiglie italiane del 4,3% mentre i prezzi al consumo calano per effetto dell’inflazione. Si continua a risparmiare su cibo e abbigliamento. Aumenta la spesa per viaggi e carburante ascolta articolo

Nel 2023 la stima della spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di 2.738 euro in valori correnti, in aumento (+4,3%) rispetto ai 2.625 euro del 2022. Tale incremento, tuttavia, non corrisponde a un aumento del tenore di vita. Infatti, tenendo conto dell'inflazione, ancora elevata nel 2023 (è +5,9% la variazione dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo, Ipca), la spesa in termini reali diminuisce (-1,5%). Lo rileva Istat.

I dati Anche la spesa equivalente diminuisce in termini reali per tutte le famiglie e quasi nella stessa misura per le famiglie meno abbienti (-1,6%) e per quelle più abbienti (-1,7%). In leggera flessione i divari territoriali: la differenza relativa tra la spesa massima del Nord-ovest e quella minima del Sud scende dal 36,9% del 2022 al 35,2% del 2023.Stabile la differenza in termini relativi dei livelli di spesa tra le famiglie composte soltanto da italiani e quelle con stranieri (32,0%; 32,4% nel 2022). approfondimento Istat, nel 2051 si andrà in pensione a 70 anni: gli scenari

Si continua a risparmiare su spesa alimentare e abbigliamento Nel 2023 le famiglie sembrano essersi ormai adattate alle sfide dell’inflazione, in particolare per i beni alimentari: così, aumenta la quota di chi dichiara di aver limitato in quantità e/o qualità, rispetto ad un anno prima, la spesa per cibi (dal 29,5% al 31,5%) e bevande (dal 33,3% al 35,0%). Come nel 2022, anche nel 2023 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature: tra quante già sostenevano questo esborso un anno prima, la percentuale di chi ha provato a ridurlo è del 48,6%, comunque in lieve diminuzione rispetto al 2022 (era il 50,2%). La percentuale più elevata di famiglie che nel 2023 dichiarano di aver provato a diminuire questa spesa si osserva comunque nel Mezzogiorno (58,0%, era il 58,3% nel 2022). approfondimento Pensioni, il traguardo si allontana: più a lungo al lavoro