Manovra, Giorgetti: "No a nuove tasse. Ai Ministeri chiedo di tagliare

Il ministro dell'Economia torna a rassicurare i cittadini: la Legge di Bilancio non andrà ad aumentare la tassazione. Tutto il contrario: il governo intende aiutare i cittadini più bisognosi (e fa l'esempio di "chi ha figli in età giovane o scolare"). Poi lancia un monito ai suoi colleghi, che martedì 15 ottobre si riuniranno in Consiglio dei ministri. Se non rinunceranno loro alle "spese magari totalmente inutili" dei vari dicasteri, toccherà a lui fare "la parte del cattivo"

Nella prossima Manovra “sicuramente” non ci saranno “più tasse” rispetto ad adesso. È il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ancora una volta torna a rassicurare, sull’onda lunga della polemica - ancora non del tutto finita – nata da quando, più di una settimana fa, parlò di “necessari sacrifici” da fare per risollevare le sorti delle casse dello Stato. Il capo dell’Economia, intervenendo alla Festa dell'ottimismo organizzata da Il Foglio, al contrario rivendica l’operato del governo: “Meno tasse non sono promesse ma fatti. Basti vedere quello che abbiamo fatto nella scorsa Legge di bilancio. Il taglio del cuneo che tutti giudicavano impossibile o provvisorio diventerà strutturale, rispondiamo con i fatti a una narrativa che racconta il contrario”, ha detto. “Tutto” sarà comunque più chiaro da martedì 15 ottobre, quando dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri per l'approvazione del Documento programmatico di bilancio. Proprio ai colleghi di governo Giorgetti lancia un monito. Se non arriveranno proposte da loro, toccherà al Ministero dell'Economia fare la parte del "cattivo" e tagliare i fondi per rinunciare "a qualche programma, magari totalmente inutile" dei vari dicasteri: "Tutti quanti chiedono, a volte puoi dire di sì, altre volte bisogna dire di no". Stessa sorte per "tanti enti pubblici, anche enti pubblici non economici, che vivono di contributo pubblico" e che devono rendersi conto che "ogni euro che spendono è un euro che tolgono a ogni cittadino e a ogni impresa che paga le tasse".