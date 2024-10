Durante il suo intervento in Aula, Giorgetti ha posto l'accento sulla correlazione tra demografia e crescita economica, evidenziando che la diminuzione della popolazione rappresenta un ostacolo per lo sviluppo del Paese. "Affrontiamo ogni manovra con il fardello del debito," ha sottolineato, evidenziando la necessità di prudenza e cautela nelle scelte economiche. Il ministro ha inoltre ribadito che la riduzione dello spread sul debito pubblico italiano di 100 punti base è stata un risultato significativo ottenuto dal governo, grazie alla credibilità costruita a livello internazionale.

Critiche dalle opposizioni

L'opposizione non ha risparmiato critiche al Piano e al governo. Il senatore del Pd, Francesco Boccia, ha chiesto maggiore chiarezza sui sacrifici futuri, contestando le previsioni di crescita economica del governo, giudicate irrealistiche. Carlo Calenda, leader di Azione, ha accusato il governo di ipocrisia, sottolineando il cambio di atteggiamento della maggioranza rispetto al rapporto con l’Europa. Matteo Renzi, invece, ha parlato di "promesse non realizzate" e ha sollevato la questione delle riforme necessarie per far fronte alle sfide future del Paese.