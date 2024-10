Manovra, Giorgetti: "Sacrifici banchieri non è bestemmia, lo ridirei"

Il ministro dell'Economia è intervenuto in videocollegamento all'evento di Fratelli d'Italia 'Far crescere insieme l'Italia' e sulla Legge di Bilancio ha detto: "Sarà equilibrata e metterà a tacere anche tutte queste polemiche totalmente gonfiate e astruse"

"C'è stata una grandissima polemica e travisamento dei fatti sulla storia dei sacrifici: davanti ad un consesso di banchieri e finanzieri ho detto che i sacrifici dovevano farli tutti, anche loro. Non mi sembrava una bestemmia. Ha suscitato un dibattito incredibile, però davanti ad una platea di banchieri ripeterei esattamente la stessa cosa". A dirlo, tornando sulle sue stesse parole che molto hanno fatto discutere, è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervistato in videocollegamento all'evento di Fratelli d'Italia 'Far crescere insieme l'Italia'. "Sarà una Manovra equilibrata che metterà a tacere anche tutte queste polemiche totalmente gonfiate e astruse che abbiamo visto in questi giorni, che fanno parte del dibattito politico ma che aggirano il problema", ha aggiunto il titolare del Mef. "Sono stato tanti anni all'opposizione, è bellissimo stare all'opposizione, ma chi sta al governo ha la responsabilità di fare le cose. Noi le tasse le abbiamo ridotte", il taglio del cuneo "l'abbiamo fatto noi, adesso lo rendiamo strutturale. Rispondiamo con i fatti".