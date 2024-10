Auto elettriche, crolla mercato: pochi incentivi e concorrenza cinese

Introduzione

Nel mese di agosto in tutta l’Europa occidentale sono state vendute 125mila auto elettriche, il 36% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Considerando l’Unione europea nel complesso, la flessione è ancora più marcata: -43,9%. Le case produttrici corrono ai ripari tagliando le stime di vendita e rivedendo i propri piani d'azione e si complica così la situazione dell’intero settore automotive, già in affanno. A rischio la riuscita dei progetti ambiziosi fissati dall’Unione europea nell’ambito del Green Deal. Su tutti, lo stop alla vendita di auto a diesel e benzina entro il 2035