Auto elettriche, vendite in calo: settore a rischio licenziamenti

Introduzione

È certamente un momento cruciale per il settore delle automobili, alle prese con un calo delle vendite di vetture elettriche e, in generale, un rallentamento del mercato. E per questo motivo case come Volkswagen, Ford, Renault e Stellantis stanno tagliando il personale. Allo stesso modo sta agendo Tesla, la creatura di Elon Musk, che ha annunciato esuberi per il 10% della forza lavoro.

Secondo le stime di AlixPartners, società di consulenza globale, in Europa la crescita dell'elettrico "è indietro rispetto ai target della normativa Ue. Il Green Deal prevede l'uscita dal motore endotermico al 2035 in Unione europea", ma lo stesso istituto lo vede "poco probabile" se verranno confermati questi trend in atto.