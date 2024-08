Introduzione

Il governo italiano è in trattativa con diverse case automobilistiche del Dragone per sviluppare la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'automotive. Con Dongfeng Motors si sta parlando della realizzazione di uno stabilimento produttivo in Italia che funga da hub per tutta l'Europa. Il Sole 24 Ore riporta che, secondo i calcoli della società di consulenza AlixPartners, un progetto simile - capace di sfornare tra i 150 e i 200mila veicoli all'anno - occuperebbe tra le 9mila e le 11mila persone, senza considerare l'indotto. Restano però alcuni nodi, a partire dalla domanda di competenze specifiche.