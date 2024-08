Introduzione

Il fondo automotive avrà a disposizione una dotazione di 750 milioni per il 2025 e di un miliardo annuo dal 2026 al 2030. Il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso ha presieduto un tavolo al Mimit per presentare a sindacati e Stellantis le linee guide dell'azione di governo: bonus solo ai cittadini con meno possibilità economiche, incentivi a chi rottama veicoli vecchi e inquinanti e un nuovo sistema di sussidi che stimoli la produzione, andando a premiare le aziende che utilizzano componentistica europea